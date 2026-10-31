Канада долучиться до кредиту ЄС для України на 90 млрд євро — Dawn

Канада долучиться до кредиту Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро для підтримки України, початковий внесок країни становитиме 500 млн євро. Про це оголосили за підсумками дводенного саміту Канади та ЄС у Монреалі.

Як повідомляє Dawn, Канада та Євросоюз також оголосили про альянс, у межах якого співпрацюватимуть у сферах критично важливих мінералів і штучного інтелекту.

Співпраця Канади та ЄС

У переговорах брали участь прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта. Карні заявив, що світ стає небезпечнішим і більш розділеним, згадавши послаблення демократичних норм та використання торгівлі як інструменту тиску.

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Канада і ЄС уже мають угоду про вільну торгівлю та прагнули посилити взаємини після повернення президента США Дональда Трампа до влади. За даними видання, обидві сторони зіткнулися з американськими тарифами та територіальними погрозами.

Підтримка України

Фон дер Ляєн перед зустріччю зазначила, що Канада не може стати повноправним членом ЄС через своє географічне розташування, однак Брюссель прагне максимально зблизити сторони. Оголошення про участь Канади у кредиті для України пролунало в той час, коли Євросоюз шукає можливості покрити нестачу фінансування Києва.

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