Китай может спустить на воду четвертый авианосец, известный как Type 004, в конце 2027 года или в начале 2028 года. Такой прогноз на основании новых спутниковых снимков сделали аналитики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает South China Morning Post.

Корабль строят в сухом доке верфи в Даляне на северо-востоке Китая. На опубликованных снимках авианосец еще не имеет полетной палубы и надстройки-«острова». В CSIS отметили, что текущая стадия работ напоминает состояние третьего китайского авианосца Fujian в мае 2021 года — примерно за год до его спуска на воду в июне 2022 года.

Размеры и силовая установка

По оценке CSIS, незавершенный корпус Type 004 имеет около 322 метров в длину и 46 метров в ширину. Другой аналитик спутниковых изображений, пожелавший остаться неназванным, оценил длину корпуса в 327 метров. После установки полетной палубы полная длина корабля может достичь 339 метров, что сделает его сопоставимым по длине с крупнейшими авианосцами ВМС США.

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По оценкам аналитиков, Type 004 может получить ядерную силовую установку и электромагнитную систему запуска самолетов. В то же время неизвестно, когда и где будут установлены реакторы. Старший исследователь Rand Corporation Брэдли Мартин отметил, что сложность интеграции ядерной установки может повлиять на сроки готовности корабля к операциям.

От спуска до службы

Спуск на воду не означает немедленного ввода авианосца в эксплуатацию. Fujian был введен в состав флота в ноябре 2025 года — более чем через три года после спуска. По словам Мартина, между спуском Type 004 и фактической готовностью корабля к операциям может пройти два-три года, если интеграция ядерной установки окажется сложной.

Спуск корабля на воду в 2027 году совпал бы со столетием Народно-освободительной армии Китая, которое будут отмечать 1 августа. Пекин не раскрывает графики строительства авианосцев.

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