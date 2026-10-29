中国可能在2027年底或2028年初下水第四艘航空母舰，即Type 004。华盛顿战略与国际问题研究中心的分析人士根据新的卫星图像作出了这一预测，《南华早报》报道。

该舰正在中国东北部大连一家造船厂的干船坞内建造。公布的图像显示，这艘航母尚未安装飞行甲板和岛式上层建筑。CSIS指出，目前的施工阶段与中国第三艘航母福建舰在2021年5月的状态相似，当时距离其于2022年6月下水约一年。

尺寸与动力装置

据CSIS估计，尚未完工的Type 004舰体长约322米、宽46米。另一名希望匿名的卫星图像分析人士估计，舰体长度为327米。安装飞行甲板后，该舰总长度可能达到339米，使其长度可与美国海军最大的航空母舰相当。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

分析人士估计，Type 004可能配备核动力装置和电磁飞机弹射系统。不过，目前尚不清楚反应堆将于何时何地安装。兰德公司高级研究员布拉德利·马丁指出，整合核动力装置的复杂性可能影响该舰达到作战准备状态的时间表。

从下水到服役

下水并不意味着航母将立即投入使用。福建舰于2025年11月编入舰队，距离下水已超过三年。马丁表示，如果核动力装置的整合过程较为复杂，Type 004下水与该舰实际具备作战能力之间可能相隔两到三年。

该舰若在2027年下水，将恰逢中国人民解放军建军一百周年，纪念日为8月1日。北京不公开航母建造时间表。

关注我们在