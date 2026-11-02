在耶路撒冷地区法院，以色列前总检察长阿维哈伊·曼德尔布利特表示，据他所记得，他并未批准对总理本雅明·内塔尼亚胡与《Israel Hayom》报纸关系展开更广泛的调查。内塔尼亚胡的辩方质疑警方是否超出了2000号案件调查范围，《耶路撒冷邮报》报道。

调查范围

曼德尔布利特解释说，他的授权涉及内塔尼亚胡与《Yediot Aharonot》发行人阿农·莫泽斯之间的录音谈话，而非对总理与《Israel Hayom》接触的全面审查。2000号案件涉及所谓的安排：以《Yediot Aharonot》对内塔尼亚胡进行更有利的报道，换取采取措施限制其竞争对手《Israel Hayom》的运营。

内塔尼亚胡否认存在不当行为。在此案中，他被控欺诈和背信罪。根据政府法，对现任总理启动刑事调查需要总检察长同意。

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辩方的质询

内塔尼亚胡的律师阿米特·哈达德举例说明了对《Israel Hayom》前总编辑阿莫斯·雷格夫的讯问，内容涉及总理参与该报事务。曼德尔布利特回应称，据他所知，他未授权这一调查方向。他也不记得曾批准有关编辑决定以及报纸所有者在塑造其报道中所发挥作用的问题。

哈达德还提出了对内塔尼亚胡前助手什洛莫·菲尔伯的讯问问题，涉及一项声明，即内塔尼亚胡并不控制《Israel Hayom》，也与该报没有组织上的联系。曼德尔布利特表示，他也没有授权这一询问方向。同时，他的证词涉及的是他本人曾授权和记得的事项，而不是调查人员行为的合法性。

此外，辩方对修改后起诉书的批准程序提出质疑。曼德尔布利特坚持称，他批准了更新后的文件，并阅读了其中对4000号案件中所谓利益的扩展描述。该审判于2020年5月开始，目前处于辩方举证阶段。

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