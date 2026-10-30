Prezydent Salwadoru Nayib Bukele, według Axios, otrzymał od prezydenta USA Donalda Trumpa zgodę na szeroko zakrojone rozmieszczenie salwadorskich wojsk na Haiti w celu walki z uzbrojonymi gangami, informuje Anadolu Agency. Według publikacji rząd Haiti również zatwierdził operację.

Rozmieszczenie do 2 000 żołnierzy

Jak informuje Axios, Bukele zadzwonił do Trumpa we wtorek, aby upewnić się, że Waszyngton nie będzie sprzeciwiał się operacji. Według publikacji Trump powiedział salwadorskiemu przywódcy, by zrobił to, co konieczne.

Amerykański prezydent wyraził również współczucie w związku z czterema salwadorskimi żołnierzami, którzy zaginęli po zasadzce na Haiti. W środę Salwador ogłosił zamiar wysłania do 2 000 żołnierzy i nie wykluczył dalszego zwiększenia kontyngentu.

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W czwartkowym wpisie w serwisie społecznościowym X Bukele oświadczył, że Salwador działa na Haiti nie dla pieniędzy, lecz aby walczyć z tymi, których nazwał złymi.

Prośba o amerykański sprzęt

Wcześniej Bukele proponował, aby Salwador przejął odpowiedzialność za stabilizację sytuacji na Haiti jako siła proxy USA. Według Axios sekretarz stanu USA Marco Rubio sprzeciwiał się temu pomysłowi, preferując bardziej zdystansowaną rolę Waszyngtonu.

Prezydent Salwadoru prosił również USA o dostarczenie sprzętu wojskowego, w tym dronów i samolotów transportowych, jednak te prośby odrzucono. W materiale zaznaczono, że Kolumbia mogłaby potencjalnie stać się nieoficjalnym kanałem dostaw sprzętu bez bezpośredniego zaangażowania USA. W tym roku przemoc gangów na Haiti pochłonęła ponad 5 700 ofiar, a dostęp lokalnych społeczności do podstawowych usług stał się trudniejszy.

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