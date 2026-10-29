Wysoki Sąd w Durbanie w Republice Południowej Afryki odroczył w czwartek do poniedziałku rozprawę w sprawie zabójstwa rapera Kiernan AKA Forbes i jego przyjaciela Tebello Tibz Motsoane. Obrona poprosiła o dodatkowy czas na przygotowanie się do przesłuchania krzyżowego eksperta ds. śledzenia pojazdów Karela Rothmanna, donosi TimesLIVE.

Przygotowanie do przesłuchania eksperta

Rothmann składał zeznania w procesie siedmiu mężczyzn oskarżonych o zabójstwo AKA i Motsoane. Raper i jego przyjaciel zostali zabici w pobliżu nieczynnej obecnie restauracji Wish przy Florida Road w Durbanie w lutym 2023 roku.

Prawnik Simphiwe Mlotshwa oświadczył, że obrona musi skonsultować się ze swoimi specjalistami i potrzebuje więcej czasu na przygotowanie do przesłuchania krzyżowego. Według publikacji prawnicy chcieli również zbadać dowody dotyczące pojazdów, które miały śledzić rapera.

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Przerwa w rozprawach

Sędzia Nomfundo Sipunzi powiedziała, że nie będzie zmuszać obrony do kontynuowania przesłuchania krzyżowego, jeśli nie jest gotowa. Zapytała prokuratora Lawrence'a Gcabę, czy ma przygotowanych innych świadków. Odpowiedział, że ich nie przygotował, ponieważ oczekiwał przesłuchania krzyżowego Rothmanna.

Poprzedniego dnia zespół obrony próbował nie dopuścić Rothmanna do złożenia zeznań. Następnie sędzia przerwała rozprawę i wezwała wszystkie strony na spotkanie do swoich gabinetów.

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