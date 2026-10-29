Высокий суд Дурбана в ЮАР в четверг отложил до понедельника слушание по делу об убийстве рэпера Кирнана AKA Форбса и его друга Тебелло Tibz Моцоане. Защита попросила дополнительное время для подготовки к перекрёстному допросу эксперта по отслеживанию автомобилей Карела Ротманна, сообщает TimesLIVE.

Подготовка к допросу эксперта

Ротманн давал показания в процессе над семью мужчинами, которых обвиняют в убийстве AKA и Моцоане. Рэпер и его друг были убиты возле ныне закрытого ресторана Wish на Флорида-роуд в Дурбане в феврале 2023 года.

Адвокат Симфиве Млотшва заявил, что защите необходимо проконсультироваться со своими специалистами и больше времени для подготовки к перекрёстному допросу. По данным издания, адвокаты также хотели изучить доказательства, касающиеся автомобилей, которые, как утверждается, следили за рэпером.

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Перерыв в слушаниях

Судья Номфундо Сипунзи заявила, что не будет заставлять защиту продолжать перекрёстный допрос, если она не готова. Она спросила прокурора Лоуренса Гцабу, подготовил ли он других свидетелей. Тот ответил, что не готовил их, поскольку ожидал перекрёстного допроса Ротманна.

Накануне команда защиты пыталась не допустить Ротманна к даче показаний. После этого судья прервала слушание и вызвала все стороны на встречу в свои палаты.

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