Na Tajwanie przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Michael Yu przeprosił za wyciek krajowych numerów identyfikacyjnych 1573 kandydatów startujących w wyborach lokalnych 28 listopada. Dane, w tym dotyczące polityków wysokiego szczebla, były dostępne w bazie deklaracji finansowych komisji przez 11 dni, informuje Taipei Times.

Na konferencji prasowej Yu oświadczył, że nie powinno do tego dojść, i powiązał incydent z niedbałym postępowaniem zewnętrznego wykonawcy. Wraz z innymi urzędnikami komisji ukłonił się, przepraszając kandydatów i opinię publiczną.

Jak wykryto wyciek

O problemie poinformował Taiwan Go Go, sojusz małych partii politycznych. Przewodnicząca Partii Nowej Siły Claire Wang powiedziała, że jej zespół pracował nad publiczną wersją oficjalnej karty wyborczej i sprawdzał stronę deklaracji kandydatów, którą CKW opublikowała 16 października.

Jak podkreśliła, w otwartym interfejsie strony wyświetlano wyłącznie podstawowe dane osobowe. Jednak za pomocą narzędzi deweloperskich w przeglądarce użytkownicy mogli uzyskać dostęp do innych danych, w tym krajowych numerów identyfikacyjnych.

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CKW początkowo twierdziła, że pliki zawierały rzekomo nieczytelny tekst. Wang zaprzeczyła, wskazując, że było to związane wyłącznie z ustawieniami kodowania znaków, natomiast same numery identyfikacyjne, składające się z liter i cyfr, nie były zniekształcone.

Reakcja komisji

Michael Yu poinformował, że komisję powiadomiono o wycieku we wtorek wieczorem, a problem usunięto w ciągu dwóch godzin. Według niego 32 adresy IP odwiedziły bazę deklaracji finansowych w ciągu 11 dni, gdy wrażliwe dane były dostępne, a żaden z nich nie był zagraniczny.

Urzędnik zaznaczył, że CKW nie może ustalić, czy odwiedzający skopiowali dane osobowe, ponieważ takie informacje mogły pozostać wyłącznie na ich komputerach. Według Yu dostępne dowody wskazują, że ujawnienie danych mogło nastąpić wskutek niezamierzonego przeoczenia zewnętrznego wykonawcy Acer E-Enabling Service Business, należącego do Acer Inc.

Szefowa biura etyki CKW Huang Shang-hsiang oświadczyła, że komisja rozważy dochodzenie odszkodowania od wykonawcy po przeprowadzeniu dochodzenia i zgodnie z umową. Yu powiedział również, że incydent nie wpłynie na przygotowania do wyborów. Jako tymczasowe zabezpieczenie CKW planuje ściśle stosować zasadę podwójnej kontroli: pracę wykonawcy ma sprawdzać inny zespół, po czym zostanie ona oddzielnie zweryfikowana przez organ państwowy.

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