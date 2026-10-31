На Тайване председатель Центральной избирательной комиссии Майкл Ю извинился из-за утечки национальных идентификационных номеров 1573 кандидатов, баллотирующихся на местных выборах 28 ноября. Данные, в том числе высокопоставленных политиков, были доступны в базе финансовых деклараций комиссии на протяжении 11 дней, сообщает Taipei Times.

На пресс-конференции Ю заявил, что этого не должно было произойти, и связал инцидент с небрежным обращением со стороны стороннего подрядчика. Вместе с другими должностными лицами комиссии он поклонился в знак извинения перед кандидатами и общественностью.

Как обнаружили утечку

О проблеме сообщил Taiwan Go Go, альянс малых политических партий. Председатель Партии новой силы Клэр Ван рассказала, что ее команда работала над публичной версией официального избирательного бюллетеня и проверяла сайт деклараций кандидатов, который ЦИК опубликовала 16 октября.

По ее словам, в открытом интерфейсе сайта отображались только основные персональные сведения. В то же время с помощью инструментов разработчика в браузере пользователи могли получить доступ к другим данным, в том числе к национальным идентификационным номерам.

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ЦИК первоначально заявляла, что файлы якобы содержали неразборчивый текст. Ван возразила, что это было связано лишь с настройками кодировки символов, а сами идентификационные номера, состоящие из букв и цифр, не были искажены.

Реакция комиссии

Майкл Ю сообщил, что комиссию проинформировали об утечке во вторник вечером, а проблему устранили в течение двух часов. По его словам, 32 IP-адреса посетили базу финансовых деклараций в течение 11 дней, когда конфиденциальные данные были доступны, и ни один из них не был зарубежным.

Чиновник отметил, что ЦИК не может установить, копировали ли посетители персональные данные, поскольку такая информация могла остаться только на их компьютерах. По словам Ю, имеющиеся доказательства указывают, что раскрытие данных могло произойти из-за непреднамеренного упущения внешнего подрядчика Acer E-Enabling Service Business, принадлежащего Acer Inc.

Глава этического офиса ЦИК Хуан Шан-сян заявила, что комиссия рассмотрит возможность взыскания компенсации с подрядчика после расследования и в соответствии с контрактом. Ю также сказал, что инцидент не повлияет на подготовку к выборам. В качестве временной меры предосторожности ЦИК планирует строго применять принцип двойной проверки: работу подрядчика должна проверять другая команда, после чего ее отдельно верифицирует государственный орган.

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