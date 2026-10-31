台湾中央选举委员会主席迈克尔·余就1573名参加11月28日地方选举的候选人国民身份证号码泄露一事致歉。这些数据包括高级别政治人物的信息，在委员会的财务申报数据库中可被访问长达11天，《台北时报》报道。

余在新闻发布会上表示，这本不该发生，并将该事件与第三方承包商的疏忽处理联系起来。他与委员会其他官员一同鞠躬，向候选人和公众致歉。

泄露如何被发现

小型政党联盟Taiwan Go Go报告了这一问题。新力量党主席克莱尔·王表示，她的团队当时正在制作官方选票的公开版本，并检查中选会于10月16日公布的候选人申报网站。

她表示，该网站的开放界面仅显示基本个人信息。然而，用户可借助浏览器开发者工具访问其他数据，包括国民身份证号码。

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中选会最初表示，文件据称包含无法辨认的文本。王反驳称，这仅与字符编码设置有关，而由字母和数字组成的身份证号码本身并未失真。

委员会的回应

迈克尔·余表示，委员会于周二晚间获悉泄露事件，并在两小时内解决了问题。据他称，在敏感数据可被访问的11天内，有32个IP地址访问了财务申报数据库，且没有一个来自境外。

这名官员指出，中选会无法确定访问者是否复制了个人数据，因为这些信息可能仅保留在他们的电脑中。余表示，现有证据表明，数据披露可能是由于外部承包商Acer E-Enabling Service Business的无意疏忽所致，该公司隶属于Acer Inc.

中选会伦理办公室负责人黄尚祥表示，委员会将在调查后并根据合同考虑向承包商追偿。余还称，该事件不会影响选举准备工作。作为临时防范措施，中选会计划严格实施双重核查原则：承包商的工作须由另一团队检查，随后再由政府机构单独核验。

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