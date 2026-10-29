W Korei Południowej szef Narodowej Służby Wywiadowczej Lee Jong-seok oświadczył, że dwóch północnokoreańskich rybaków, których w 2019 roku przymusowo odesłano do Korei Północnej, należało repatriować. Słowa te padły podczas zamkniętej parlamentarnej kontroli pracy służby wywiadowczej.

Jak informuje Korea Herald, Lee nazwał to swoją osobistą opinią. Odpowiadając na pytanie, czy słuszne było odesłanie mężczyzn mimo deklarowanego przez nich zamiaru przejścia do Korei Południowej, powiedział, że „właściwe było odesłanie ich z powrotem”.

Zatrzymanie i repatriacja

Władze Korei Południowej zatrzymały dwóch mężczyzn w wieku około 20 lat 2 listopada 2019 roku w pobliżu Północnej Linii Granicznej na Morzu Wschodnim. Pięć dni później administracja prezydenta Moon Jae-ina przekazała ich władzom Korei Północnej przez wioskę rozejmową Panmundżom.

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Ówczesna administracja oświadczyła, że doszła do wniosku, iż mężczyźni przyznali się do zabicia 16 członków załogi statku do połowu kałamarnic. Władze twierdziły również, że nie mają oni prawa do ochrony na mocy ustawy o północnokoreańskich uciekinierach z powodu oskarżeń o poważne przestępstwa niepolityczne. Ich zamiar przejścia do Korei Południowej uznano wówczas za niewiarygodny, a ewentualne przesiedlenie — za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Orzeczenie sądu

Decyzja o przekazaniu rybaków wywołała krytykę, szczególnie po opublikowaniu w 2022 roku nagrania, na którym jeden z mężczyzn stawiał opór podczas przekazywania go władzom Korei Północnej. Krytycy podkreślali, że powinni zostać zbadani i osądzeni w Korei Południowej.

Wcześniej, w październiku, Wysoki Sąd w Seulu utrzymał w mocy wyroki skazujące byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Chunga Eui-yonga, byłego szefa wywiadu Suh Hoona oraz byłego ministra zjednoczenia Kima Yeon-chula za ich rolę w repatriacji. Sąd uniewinnił także byłego szefa administracji prezydenta No Young-mina i orzekł, że decyzja o odesłaniu mężczyzn naruszyła ich podstawowe prawa.

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