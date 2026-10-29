韩国情报部门负责人支持遣返朝鲜渔民——《韩国先驱报》

韩国国家情报院院长李钟奭表示，2019年被强制送回朝鲜的两名朝鲜渔民本应被遣返。他是在一次闭门议会情报机构工作检查期间发表这一言论的。

据《韩国先驱报》报道，李钟奭称这是他的个人观点。在被问及尽管两人表示希望前往韩国，是否仍应将他们送回时，他说：“把他们送回去是正确的。”

拘留与遣返

2019年11月2日，韩国当局在东海北方界线附近拘留了两名约20岁的男子。五天后，文在寅总统领导的政府通过板门店停战村将他们移交给朝鲜当局。

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时任政府表示，其结论是两人已承认杀害了一艘鱿鱼捕捞船上的16名船员。当局还称，由于被指控犯有严重的非政治性罪行，他们无权根据有关朝鲜叛逃者的法律获得保护。他们前往韩国的意图当时被认定为不可信，而可能的安置则被视为对公共安全的风险。

法院裁决

移交渔民的决定引发了批评，尤其是在2022年一段视频曝光后。视频显示，其中一名男子在被移交给朝鲜当局时进行了反抗。批评人士坚持认为，他们本应在韩国接受调查和审判。

今年10月早些时候，首尔高等法院维持了对前国家安全顾问郑义溶、前情报部门负责人徐薰和前统一部长金炼铁的有罪判决，他们因在遣返事件中所扮演的角色被定罪。法院还宣告前总统府秘书室长卢英敏无罪，并裁定将两人送回的决定侵犯了他们的基本权利。

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