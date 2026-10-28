Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу совершил необъявленный визит в приграничный китайский город Даньдун, где осмотрел автобусный завод. Его приняли четвёртый по рангу чиновник Китая Ван Хунин и министр иностранных дел Ван И. Как сообщает South China Morning Post, аналитики считают, что акцент этой поездки сместился с ядерной проблематики на практическое экономическое взаимодействие Пхеньяна и Пекина.

Экономический акцент визита

Эксперт по Корейскому полуострову Шанхайского института международных исследований Ню Сяопин заявила, что Пхеньян стремился продемонстрировать распространение политического взаимного доверия двух стран на прагматическое экономическое сотрудничество. По её оценке, осмотр моста во время поездки свидетельствовал об ожиданиях Кима относительно развития трансграничной торговли и обменов между людьми между Китаем и КНДР.

Предыдущие визиты Ким Чен Ына в Китай перед саммитами с президентом США Дональдом Трампом сопровождались его встречами с председателем КНР Си Цзиньпином. В период с марта 2018 года по июнь 2019 года Ким и Си встречались пять раз — в Пекине, Даляне и Пхеньяне. Три из этих встреч состоялись незадолго до переговоров лидера КНДР с Трампом.

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Перспективы контактов с США

Поездка в Даньдун состоялась после двухдневного визита Си Цзиньпина в Пхеньян в июне — первого за семь лет. Тогда лидеры пообещали расширять сотрудничество, в том числе в военной сфере. В то же время Си, в отличие от своего визита в 2019 году, не упомянул денуклеаризацию Корейского полуострова. Издание отмечает, что Китай в последние годы также перестал использовать эту формулировку в официальных документах и заявлениях.

Пхеньян, со своей стороны, поставил условием любых переговоров фактическое признание Вашингтоном КНДР ядерным государством. По данным Reuters, на которые ссылается издание, американские и южнокорейские чиновники подтвердили, что Пхеньян полностью проигнорировал предложения Вашингтона о контактах. Аналитики считают перспективы встречи Трампа и Ким Чен Ына в ноябре, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, маловероятными.

Профессор Сеульского университета Хван Чжи Хван предположил, что Китай мог стремиться выяснить намерения КНДР накануне возможной встречи Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС. Он подчеркнул, что для реального продвижения к саммиту США и КНДР потребовались бы предварительные рабочие контакты как между Пекином и Пхеньяном, так и между Вашингтоном и Пхеньяном.

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