Przywódca KRLD Kim Dzong Un złożył w sobotę niezapowiedzianą wizytę w chińskim przygranicznym mieście Dandong, gdzie obejrzał fabrykę autobusów. Zostali go przyjąć czwarty w hierarchii urzędnik Chin Wang Huning oraz minister spraw zagranicznych Wang Yi. Jak podaje South China Morning Post, analitycy uważają, że akcent tej podróży przesunął się z kwestii nuklearnej na praktyczną współpracę gospodarczą Pjongjangu i Pekinu.

Gospodarczy akcent wizyty

Niu Xiaoping, ekspertka ds. Półwyspu Koreańskiego z Szanghajskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, oświadczyła, że Pjongjang dążył do zademonstrowania, iż polityczne wzajemne zaufanie obu krajów rozciąga się na pragmatyczną współpracę gospodarczą. Jej zdaniem oględziny mostu podczas podróży świadczyły o oczekiwaniach Kima dotyczących rozwoju handlu transgranicznego i wymiany międzyludzkiej między Chinami a KRLD.

Poprzednim wizytom Kim Dzong Una w Chinach przed szczytami z prezydentem USA Donaldem Trumpem towarzyszyły jego spotkania z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Od marca 2018 roku do czerwca 2019 roku Kim i Xi spotkali się pięć razy — w Pekinie, Dalianie i Pjongjangu. Trzy z tych spotkań odbyły się krótko przed rozmowami przywódcy KRLD z Trumpem.

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Perspektywy kontaktów z USA

Podróż do Dandongu odbyła się po dwudniowej wizycie Xi Jinpinga w Pjongjangu w czerwcu — pierwszej od siedmiu lat. Wówczas przywódcy obiecali rozszerzać współpracę, w tym w sferze wojskowej. Jednocześnie Xi, w odróżnieniu od swojej wizyty w 2019 roku, nie wspomniał o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Gazeta zauważa, że Chiny w ostatnich latach również przestały używać tego sformułowania w oficjalnych dokumentach i oświadczeniach.

Pjongjang z kolei postawił jako warunek wszelkich negocjacji faktyczne uznanie przez Waszyngton KRLD za państwo nuklearne. Według Reutersa, na którego powołuje się gazeta, amerykańscy i południowokoreańscy urzędnicy potwierdzili, że Pjongjang całkowicie zignorował propozycje Waszyngtonu dotyczące kontaktów. Analitycy uznają perspektywy spotkania Trumpa i Kim Dzong Una w listopadzie, na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen, za mało prawdopodobne.

Profesor Uniwersytetu Seulskiego Hwang Ji-hwan przypuścił, że Chiny mogły dążyć do wyjaśnienia intencji KRLD przed możliwym spotkaniem Xi Jinpinga i Trumpa na szczycie APEC. Podkreślił, że rzeczywisty postęp w kierunku szczytu USA-KRLD wymagałby wstępnych kontaktów roboczych zarówno między Pekinem a Pjongjangiem, jak i między Waszyngtonem a Pjongjangiem.

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