朝鲜领导人金正恩周六对中国边境城市丹东进行了未宣布访问，并视察了一家客车厂。中国排名第四的官员王沪宁和外交部长王毅接待了他。据《南华早报》报道，分析人士认为，此次行程的重点已从核问题转向平壤与北京之间的务实经济互动。

访问的经济重点

上海国际问题研究院朝鲜半岛问题专家牛笑萍表示，平壤试图表明，两国政治互信正延伸至务实经济合作。她认为，金正恩在行程中视察一座桥，表明他期待发展中国与朝鲜之间的跨境贸易和人员往来。

金正恩此前在与美国总统唐纳德·特朗普举行峰会前访问中国时，曾与中国国家主席习近平会面。2018年3月至2019年6月期间，金正恩与习近平在北京、大连和平壤会面五次。其中三次会面发生在朝鲜领导人与特朗普会谈前不久。

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与美国接触的前景

丹东之行发生在习近平6月对平壤进行为期两天访问之后，这是他七年来首次访问平壤。当时，两国领导人承诺扩大合作，包括在军事领域的合作。但与2019年访问时不同，习近平没有提及朝鲜半岛无核化。该报指出，中国近年来也不再在官方文件和声明中使用这一表述。

平壤方面则将华盛顿事实上承认朝鲜为核国家，作为进行任何谈判的条件。据该报援引路透社报道，美国和韩国官员证实，平壤完全无视华盛顿提出的接触建议。分析人士认为，特朗普与金正恩11月在深圳举行的亚太经济合作组织峰会期间会面的可能性不大。

首尔大学教授黄智焕认为，中国可能试图在习近平与特朗普可能于亚太经合组织峰会期间会面之前，弄清朝鲜的意图。他强调，要真正推动美朝峰会，需先在北京与平壤之间，以及华盛顿与平壤之间进行工作层面的接触。

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