Африканская группа переговорщиков обратилась к ООН с просьбой добавить в повестку климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, отдельные пункты о финансировании адаптации к изменению климата, торговле и Зеленом климатическом фонде. Саммит должен начаться 9 ноября.

Как сообщает Climate Home News, письмо главе климатического секретариата ООН Саймону Стиллу направила Гана, которая в этом году председательствует в Африканской группе переговорщиков. Группа предлагает обсудить утроение финансирования адаптации, торговлю и изменение климата, а также механизмы финансирования Зеленого климатического фонда.

Неопределенные параметры цели

На COP30 правительства согласились как минимум втрое увеличить финансирование адаптации в развивающихся странах к 2035 году. В то же время соглашение не определило базовый год для расчетов, ориентировочную сумму, круг плательщиков и механизм предоставления средств.

Председатель Африканской группы Антви-Боасиако Амоа заявил в письме, что для этого требуется отдельный пункт повестки дня. По его словам, переговоры в Бонне в июне показали, что страны не смогли согласовать ни формат, ни площадку для дальнейшего продвижения этой цели.

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Во время июньской сессии развивающиеся страны предлагали связать вопрос финансирования с переговорами о Глобальной цели по адаптации. ЕС, Великобритания и Япония выступили против, заявив, что финансирование адаптации следует обсуждать в другом формате. Переговоры завершились без соглашения по адаптации.

Зеленый климатический фонд и торговля

Второе предложение Африканской группы касается оценки потребностей развивающихся стран в средствах для выполнения Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Такой механизм согласовали еще на COP19 в 2013 году, однако с тех пор конференции сторон не проводили соответствующую оценку. Следующий раунд пополнения Зеленого климатического фонда на 2028–2031 годы официально стартовал в июле, а конференция доноров ожидается в конце 2027 года.

Африканские переговорщики также предлагают включить в формальную программу «Диалог по торговле и изменению климата». Споры по поводу односторонних торговых мер, в частности механизма углеродной корректировки импорта ЕС, уже возникали на предыдущих климатических конференциях. Любое государство может возразить против новых пунктов повестки дня, после чего спорные вопросы могут быть переданы на консультации под председательством председательства саммита.

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