非洲谈判代表集团请求联合国在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会议程中，增加有关气候变化适应融资、贸易和绿色气候基金的单独议题。该峰会预计于11月9日开幕。

据Climate Home News报道，今年担任非洲谈判代表集团主席的加纳已致信联合国气候秘书处负责人西蒙·斯蒂尔。该集团提议讨论将适应融资增加两倍、贸易与气候变化，以及绿色气候基金的融资机制。

目标参数尚不明确

在COP30上，各国政府同意到2035年至少将发展中国家的适应融资增加两倍。同时，该协议未确定计算的基准年份、参考金额、付款方范围和资金提供机制。

非洲集团主席安特维-博阿西亚科·阿莫阿在信中表示，这需要设立单独的议程项目。他说，6月在波恩举行的谈判显示，各国未能就进一步推进这一目标的形式或平台达成一致。

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在6月会议期间，发展中国家提议将融资问题与有关全球适应目标的谈判挂钩。欧盟、英国和日本表示反对，称适应融资应在另一种框架下讨论。谈判在未就适应问题达成协议的情况下结束。

绿色气候基金与贸易

非洲集团的第二项提议涉及评估发展中国家为履行《联合国气候变化框架公约》所需的资金。该机制早在2013年的COP19上就已商定，但此后缔约方会议未进行相应评估。绿色气候基金2028年至2031年下一轮增资于7月正式启动，捐助国会议预计将于2027年底举行。

非洲谈判代表还提议将“贸易与气候变化对话”纳入正式议程。此前的气候会议上已出现围绕单边贸易措施的争议，其中包括欧盟碳边境调节机制。任何国家均可反对新的议程项目，随后有争议的问题可能被提交给由峰会主席团主持的磋商。

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