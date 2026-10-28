Власти штата Нигер в Нигерии заявили, что автомобиль, попавший в смертельную аварию на дороге Минна—Бида, не выполнял задачи в составе кортежа губернатора Мохаммеда Умару Баго. В ДТП погибли пять человек, в том числе четверо студентов Федерального технологического университета и водитель, работавший в администрации губернатора.

Заявление властей штата

Комиссар штата по вопросам информации и ориентации Обед Нана сообщил, что водитель возвращался из поездки вместе с другими сотрудниками правительства. По его словам, транспортное средство не было задействовано в сопровождении губернатора. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Согласно предварительной информации, которой располагает правительство штата, водитель действовал неосторожно, что, по оценке властей, привело к аварии. Другие сотрудники правительства, пострадавшие в результате инцидента, находятся на лечении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстоятельства аварии расследуют

По данным газеты The Punch, столкнулись автомобиль, в котором находился генеральный директор администрации губернатора Дауда Чикуба, и другое транспортное средство со студентами. Чикубу доставили в больницу.

Полиция штата Нигер расследует обстоятельства аварии. Власти штата выразили соболезнования семьям погибших и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными. В заявлении правительство не привело дополнительных деталей ДТП или имен погибших.

Читай нас в