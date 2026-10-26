Przedstawiciele rdzennego ludu Mura oświadczyli, że budowa drogi dojazdowej do projektu potasowego Potássio Autazes w gminie Autazes, w stanie Amazonas w Brazylii, spowodowała wyschnięcie co najmniej dwóch świętych źródeł. Według mieszkańców zagraża to miejscu tarła ryb, a także dostępowi społeczności do wody i żywności, informuje Mongabay.

Przywódca wioski Lago do Soares, Filipe Mura, nazwał tę sytuację głęboką stratą dla społeczności. W tradycyjnych wierzeniach Mura źródła, rzeki, jeziora i lasy mają duchy opiekuńcze. Przedstawiciele społeczności twierdzą, że zniknięcie źródeł narusza ich duchową więź z terytorium i zagraża przekazywaniu tradycji kolejnym pokoleniom.

Twierdzenia o szkodach dla wody i ryb

Milena Mura, przewodnicząca i koordynatorka Organizacji Kobiet Rdzennego Ludu Mura, twierdzi, że podczas budowy drogi święte źródła zasypano ziemią. Według niej zablokowało to przepływ wody do miejsca, w którym ryby odbywają tarło w porze suchej. Poinformowała także o śmierci wielu ryb, które są głównym źródłem pożywienia dla Mura.

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Firma Potássio do Brasil poinformowała, że 8 października 2026 roku przeprowadziła kontrolę techniczną. Według firmy inspekcja nie wykazała oznak wyschnięcia wspomnianego źródła ani dowodów na to, że wewnętrzna droga dojazdowa mogła zmienić jego przepływ wody. Firma oświadczyła, że będzie kontynuować monitoring i dodatkowe kontrole.

Licencje są kwestionowane w sądach

W kwietniu 2024 roku Instytut Ochrony Środowiska stanu Amazonas wydał Potássio do Brasil licencje na budowę kopalni, zakładu przetwórczego, portu oraz 13,7-kilometrowej drogi dojazdowej. Firma jest brazylijską spółką zależną kanadyjskiej Brazil Potash Corp. Według szacunków firmy przyszła podziemna kopalnia może pokrywać około 20% zapotrzebowania Brazylii na potas.

Federalna Prokuratura Brazylii w maju 2024 roku zakwestionowała wydane licencje, powołując się na możliwe naruszenie praw Mura, niewystarczające konsultacje i nieprawidłowości w procedurze licencyjnej. Prokuratorzy poinformowali, że sprawy sądowe są nadal rozpatrywane, a zlecone przez nich ekspertyzy określiły badania środowiskowe projektu jako niekompletne i obarczone wadami. Federalna agencja ds. ludów rdzennych Funai również wnioskowała o zawieszenie licencjonowania.

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