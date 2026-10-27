Król Karol III wyrusza w dziewięciodniową podróż po Bahamach, Gujanie oraz Antigui i Barbudzie, gdzie weźmie udział w spotkaniu szefów rządów Wspólnoty Narodów. Jego wizycie będą towarzyszyć protesty i żądania oficjalnych przeprosin za historyczne związki brytyjskiej monarchii z transatlantyckim handlem niewolnikami, informuje The Guardian.

Aktywiści ostrzegają, że podróż może przyspieszyć ruch na rzecz usunięcia Karola ze stanowiska głowy państwa w kilku krajach regionu, jeśli nie zrobi on więcej, aby uznać kolonialną przeszłość monarchii. Historyk kultury i przedstawiciel Global Jamaica Diaspora Council w Wielkiej Brytanii Patrick Vernon nazwał tę podróż ważnym sprawdzianem dla przyszłości Wspólnoty Narodów.

Nie planuje się przeprosin

Oczekuje się, że podczas podróży król wygłosi trzy przemówienia. Jednocześnie, według gazety, zastosuje się do zalecenia brytyjskiego rządu, by formalnie nie przepraszać za rolę Wielkiej Brytanii w transatlantyckim handlu niewolnikami. Rząd Zjednoczonego Królestwa wykluczył również wypłatę reparacji.

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Organizator protestu na Bahamach, rastafariański lider Richmond McKinney, oświadczył, że żal wyrażony przez monarchię jest niewystarczający. Jak powiedział, żądania wolności, zadośćuczynienia i międzynarodowej repatriacji były wysuwane już podczas protestów przeciwko królowej Elżbiecie II w latach 80.

Reparacje w programie

Prezydent Gujany Irfaan Ali przed wizytą dał do zrozumienia, że chce postępu w sprawie reparacji, który powinien rozpocząć się od przeprosin. Formalnie kwestia reparacji nie została wpisana do porządku obrad tegorocznego spotkania przywódców Wspólnoty Narodów w Antigui, jednak przewodniczący Karaibskiej Komisji ds. Reparacji Hilary Beckles oczekuje, że uczestnicy z regionu Karaibów i Afryki poruszą ją podczas szczytu.

Wśród czynników, które nasiliły dyskusję, gazeta wymienia rezolucję ONZ wniesioną przez Ghanę, która określa transatlantycki handel niewolnikami jako najcięższą zbrodnię przeciwko ludzkości i wzywa do sprawiedliwości naprawczej. W marcu przyszłego roku brytyjska Tajna Rada ma rozpatrzyć jamajską petycję dotyczącą reparacji za niewolnictwo, złożoną królowi.

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