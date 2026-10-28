Sąd ds. sporów pracowniczych w Nairobi w Kenii odmówił osadzenia ambasadora Arabii Saudyjskiej Khalida bin Abdullaha Al Salmana w sprawie odszkodowania dla byłego pracownika ambasady. Sędzia Hellen Wasilwa orzekła, że immunitet dyplomatyczny nie pozwala wezwać ambasadora w celu ewentualnego osadzenia go za orzeczenie wydane przeciwko ambasadzie, informuje Nation Kenya.

Odszkodowanie pozostaje w mocy

Jednocześnie sąd nie uchylił orzeczenia z 19 lipca 2019 roku na korzyść Abdikadira Mohameda Abdullahi, znanego również jako Abdikadir Mohamed. Sędzia zaznaczyła, że nie zostało ono zaskarżone. W 2019 roku sąd uznał zwolnienie Abdullahi za niesprawiedliwe, stwierdzając, że było ono związane ze skargą pracownika dotyczącą zaległości w wypłacie wynagrodzenia.

Ambasadę zobowiązano do wypłaty byłemu pracownikowi 310 282 dolarów USA oraz 54 tys. riali saudyjskich do 19 września 2019 roku. Jeśli płatność nie została dokonana do tego terminu, od kwoty miały być naliczane odsetki w wysokości 14% rocznie od 5 lutego 2015 roku — dnia wniesienia pozwu — do pełnego rozliczenia. Abdullahi przyznano również 1 042 540,70 szylinga kenijskiego kosztów sądowych.

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Wniosek dotyczący ambasadora

We wrześniu 2025 roku Abdullahi zwrócił się do sądu o wezwanie ambasadora i osadzenie go na sześć miesięcy lub na inny okres określony przez sąd za rzekome niewykonanie orzeczenia. Zwrócił się także o zajęcie majątku ambasady jako alternatywny sposób doprowadzenia do wykonania decyzji.

Przedstawiciele misji dyplomatycznej sprzeciwili się wnioskowi, powołując się na immunitet dyplomatyczny i Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. Twierdzili również, że pozwanym w pierwotnej sprawie powinno być Królestwo Arabii Saudyjskiej, a nie ambasada.

Sędzia Wasilwa rozróżniła ważność orzeczenia z 2019 roku od sposobu jego wykonania. Wskazała, że wnioskodawca mógł zwrócić się do sądu o zobowiązanie ambasady do wyjaśnienia, dlaczego egzekucja nie powinna zostać przeprowadzona, zamiast domagać się nakazu aresztowania ambasadora. Sąd nie zasądził kosztów w związku z tym wnioskiem, dlatego każda ze stron pokryje własne wydatki prawne.

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