W Seulu w Korei Południowej zespół specjalnego pełnomocnika Lee Tae-hana rozpoczął kontrolę 2,47 mln kart wyborczych przechowywanych w hali piłki ręcznej w Parku Olimpijskim. Kontrola jest częścią śledztwa w sprawie bezprecedensowego niedoboru kart podczas wyborów lokalnych 3 czerwca, informuje Korea Herald.

Kontrola kart wyborczych i nagrań z kamer

Zespół śledczy zbada również nagrania z kamer monitoringu i inne materiały, aby sprawdzić możliwe naruszenia związane z wyborami. W zespole podkreślono, że procedura nie będzie ponownym liczeniem głosów. Jej celem jest porównanie liczby kart wyborczych na miejscu oraz ustalenie, czy mogło dojść do manipulacji lub fałszerstwa.

Hala piłki ręcznej była wykorzystywana jako centrum liczenia głosów. Przechowywane są w niej karty oddane w Songpa, południowo-wschodniej dzielnicy Seulu. Protestujący blokowali ich wywiezienie, domagając się pociągnięcia odpowiedzialnych za sytuację do odpowiedzialności oraz przeprowadzenia ponownych wyborów.

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Nadzór i bezpieczeństwo

W kontroli pomagać będzie około 500 urzędników Krajowej Komisji Wyborczej. Proces będą obserwować grupa obserwatorów wybrana przez Zgromadzenie Narodowe, a także ustawodawcy i dziennikarze. Zakończenia prac oczekiwano około północy.

W pobliżu areny zgromadziło się około 300 protestujących, a policja zaangażowała około 3 tys. funkcjonariuszy do utrzymania porządku. Nie odnotowano fizycznych starć. Zespół Lee Tae-hana utworzono w ubiegłym miesiącu, aby zbadać zarządzanie kartami wyborczymi przez komisję wyborczą, podejrzenia możliwej manipulacji danymi o frekwencji oraz inne potencjalne naruszenia.

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