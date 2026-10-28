W Santo Domingo, w Republice Dominikany, 26–27 października odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli resortów obrony i bezpieczeństwa z 19 państw półkuli zachodniej. Delegacje pracowały nad wspólną strategią przeciwdziałania kartelom narkotykowym i przestępczości zorganizowanej, informuje The Rio Times.

Plan i zasady koalicji

Spotkanie zorganizowały Ministerstwo Obrony Republiki Dominikany oraz Południowe Dowództwo USA. Odbyło się ono w ramach Americas Counter Cartel Coalition, czyli A3C — koalicji kierowanej przez USA.

Ministrowie i wysocy urzędnicy pracowali nad dwoma dokumentami: strategicznym planem operacyjnym i statutem koalicji. Według administracji prezydenckiej Republiki Dominikany dokumenty mają określić priorytety, zasady koordynacji i strukturę organizacyjną sojuszu.

Koalicja planuje również skupić się nie tylko na przechwytywaniu narkotyków, lecz także na finansowaniu, logistyce i korupcji, które wspierają działalność sieci przestępczych.

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Uczestnicy spotkania

Konferencję otworzył prezydent Republiki Dominikany Luis Abinader. Oświadczył, że odpowiedź państw na przestępczość transnarodową nie może pozostawać rozproszona w granicach poszczególnych krajów. Prezydent podkreślił potrzebę wzajemnego zaufania, poszanowania suwerenności i ustawodawstwa każdego państwa, a także jasnych obowiązków i mierzalnych rezultatów.

W wydarzeniu uczestniczyli także dowódca Południowego Dowództwa USA generał Francis Donovan, ambasador USA Leah Francis Campos, minister obrony Republiki Dominikany Carlos Fernández Onofre oraz minister spraw wewnętrznych Faride Raful.

Poprzednie spotkania koalicji odbyły się w marcu w Miami oraz w sierpniu w Panamie. Władze Dominikany określiły A3C jako inicjatywę odrębną, lecz uzupełniającą polityczny sojusz Shield of the Americas.

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