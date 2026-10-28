В Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 26–27 октября состоялась конференция с участием представителей оборонных ведомств и органов безопасности 19 стран Западного полушария. Делегации работали над совместной стратегией противодействия наркокартелям и организованной преступности, сообщает The Rio Times.

План и правила коалиции

Встречу провели Министерство обороны Доминиканской Республики и Южное командование США. Она состоялась в рамках Americas Counter Cartel Coalition, или A3C, — коалиции под руководством США.

Министры и высокопоставленные чиновники работали над двумя документами: стратегическим оперативным планом и уставом коалиции. По данным президентской администрации Доминиканской Республики, документы должны определить приоритеты, правила координации и организационную структуру объединения.

Коалиция также планирует сосредоточиться не только на перехвате наркотиков, но и на финансировании, логистике и коррупции, которые поддерживают деятельность преступных сетей.

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Участники встречи

Конференцию открыл президент Доминиканской Республики Луис Абинадер. Он заявил, что ответ государств на транснациональную преступность не может оставаться разрозненным в пределах отдельных стран. Президент подчеркнул необходимость взаимного доверия, уважения суверенитета и законодательства каждого государства, а также четких обязанностей и измеримых результатов.

В мероприятии также участвовали командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован, посол США Лия Фрэнсис Кампос, министр обороны Доминиканской Республики Карлос Фернандес Онофре и министр внутренних дел Фариде Рафуль.

Предыдущие встречи коалиции состоялись в марте в Майами и в августе в Панама-Сити. Доминиканские власти назвали A3C отдельной, но взаимодополняющей по отношению к политическому альянсу Shield of the Americas инициативой.

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