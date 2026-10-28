10月26日至27日，多米尼加共和国圣多明各举行了一场会议，来自西半球19个国家国防和安全部门的官员参加了会议。各代表团就打击贩毒集团和有组织犯罪的联合战略开展工作，The Rio Times报道。

联盟的计划和规则

此次会议由多米尼加共和国国防部和美国南方司令部举办。会议是在美洲反卡特尔联盟（Americas Counter Cartel Coalition，A3C）框架下举行的，该联盟由美国主导。

部长和高级官员就两份文件开展工作：一份战略行动计划和联盟章程。根据多米尼加共和国总统府的信息，这些文件将确定该组织的优先事项、协调规则和组织结构。

该联盟还计划不仅关注拦截毒品，还将关注为犯罪网络活动提供支持的资金、后勤和腐败问题。

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会议参与者

会议由多米尼加共和国总统路易斯·阿比纳德尔宣布开幕。他表示，各国对跨国犯罪的应对不能继续局限于单个国家内部、彼此割裂。总统强调，需要相互信任，尊重每个国家的主权和法律，并明确责任和可衡量的成果。

出席活动的还有美国南方司令部司令弗朗西斯·多诺万将军、美国大使莉娅·弗朗西斯·坎波斯、多米尼加共和国国防部长卡洛斯·费尔南德斯·奥诺弗雷以及内政部长法里德·拉富尔。

该联盟此前的会议于3月在迈阿密举行，并于8月在巴拿马城举行。多米尼加当局称，A3C是一项独立但与政治联盟“美洲之盾”（Shield of the Americas）相互补充的倡议。

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