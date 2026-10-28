美国总统之子小唐纳德·特朗普与俄罗斯寡头乌梅尔·克列姆廖夫在蒙古国乌布苏省共同狩猎两天。Interia报道称，此消息援引自《金融时报》的调查。该报称，克列姆廖夫在国际拳击协会会议结束后于8月27日抵达营地。

前往乌布苏省

小特朗普于8月中旬飞抵蒙古国，行程数百公里后在乌布苏省扎营。陪同他的还有一小组狩猎向导、司机和厨师。

据Interia援引的联邦文件，美国驻乌兰巴托大使馆为保护小特朗普的美国特勤局特工支付了近1.9万美元的酒店房费，时间为8月23日至9月6日。

陪同克列姆廖夫的是阿图尔·马尔季罗索夫，他是Voskhod公司的负责人。Interia称，该公司受到美国制裁。《金融时报》消息人士称，旅行参与者试图不合影，但克列姆廖夫的社交媒体上出现了小特朗普营地的照片。

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狩猎及与蒙古国总统会面

《金融时报》的一名消息人士表示，小特朗普在狩猎期间射杀了一只濒临灭绝的罕见阿尔泰羊。

克列姆廖夫是国际拳击协会主席，也是俄罗斯拳击联合会前负责人。Interia写道，他与侵略国俄罗斯的克里姆林宫关系密切，并于5月陪同弗拉基米尔·普京访问中国。

克列姆廖夫离开后，小特朗普留在蒙古国，并会见了总统乌赫那·呼日勒苏赫。蒙古国政府发言人在一则Facebook帖子中确认了此次会面，帖子提及美蒙关系及可能的商业合作，但随后删除了该帖。小特朗普的代表表示，此次会面完全属于私人性质。

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