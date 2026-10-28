Сын президента США Дональд Трамп-младший провел два дня на охоте в монгольской провинции Увс вместе с российским олигархом Умером Кремлевым. Об этом сообщает Interia со ссылкой на расследование Financial Times. По данным издания, Кремлев прибыл в лагерь 27 августа после конференции Международной ассоциации бокса.

Поездка в провинцию Увс

Трамп-младший прилетел в Монголию в середине августа, преодолел несколько сотен километров и разбил лагерь в провинции Увс. Вместе с ним там находилась небольшая группа охотничьих проводников, водителей и поваров.

Согласно федеральной документации, на которую ссылается Interia, посольство США в Улан-Баторе потратило почти 19 тысяч долларов на гостиничные номера для агентов Секретной службы США, охранявших Трампа-младшего с 23 августа по 6 сентября.

Кремлева сопровождал Артур Мартиросов — руководитель компании Voskhod, которая, по данным Interia, находится под американскими санкциями. Источники Financial Times утверждают, что участники поездки старались не делать совместных фотографий, однако в соцсетях Кремлева появились снимки из лагеря Трампа-младшего.

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Охота и встреча с президентом Монголии

Один из собеседников Financial Times заявил, что во время охоты Трамп-младший застрелил редкую алтайскую овцу, находящуюся под угрозой исчезновения.

Кремлев является президентом Международной ассоциации бокса и бывшим руководителем Федерации бокса России. Interia пишет, что он тесно связан с Кремлем государства-агрессора России и в мае сопровождал Владимира Путина во время поездки в Китай.

После отъезда Кремлева Трамп-младший остался в Монголии и встретился с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Представитель монгольского правительства подтвердил встречу публикацией в Facebook, где говорилось об отношениях США и Монголии и возможном деловом сотрудничестве, однако позже удалил публикацию. Представитель Трампа-младшего заявил, что встреча носила исключительно частный характер.

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