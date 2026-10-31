В Пакистане Управление развития столицы (CDA) выдало предписание устранить в течение 15 дней пост охраны и другие сооружения, которые ведомство считает несанкционированными, возле резиденции лидера партии Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) Мауланы Фазлура Рехмана в секторе G-6 Исламабада.

Как сообщает Dawn, уведомление датировано 30 октября и адресовано законному владельцу недвижимости. В нем указаны три нарушения Правил строительного контроля Столичной территории Исламабад 2020 года с изменениями 2023 года.

Какие нарушения указало CDA

Управление заявило о несанкционированном строительстве в отступах от границ участка, то есть на открытых пространствах возле дома. В предписании также говорится о посте охраны и генераторе, установленных на земле CDA.

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По данным ведомства, при получении сертификата об отсутствии возражений 18 марта 2019 года владелец подал аффидевит. В нем он обязался устранить нарушения, связанные с отступами от границ участка, в течение трех месяцев и соблюдать все правила. CDA отметило, что требования так и не были выполнены.

Возможные последствия и реакция

Городской менеджер предупредил, что в случае невыполнения предписания CDA может принять меры в соответствии с профильным законодательством и правилами застройки. Среди возможных шагов названы опечатывание или снос сооружений, а также возбуждение дела об отмене выделения участка.

После появления уведомления сын политика Маулана Асджад Махмуд заявил, что действия CDA являются местью за поднятый его отцом вопрос о предполагаемых захватах земель высокопоставленным военным. Он также выразил обеспокоенность тем, что политические разногласия, по его словам, превращаются в личную месть.

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