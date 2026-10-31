В Гане застрелили мужчину и его племянницу — The Rio Times

В жилом комплексе NTHC Estate в районе Сакумоно в Большой Аккре, Гана, утром 30 октября 2026 года застрелили 57-летнего Джорджа Атугубу и его 47-летнюю племянницу Ирен Атугубу. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на полицию Ганы.

Расследование убийства

Сотрудники районного командования полиции Сакумоно прибыли на место происшествия и обнаружили тела двух человек. Их доставили в больницу, где констатировали смерть, после чего тела передали в морг Полицейского госпиталя для хранения и вскрытия.

Расследование ведет дивизионное командование полиции Баатсоны. В полиции отметили, что установленные обстоятельства являются предварительными и могут уточняться в ходе следствия.

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Подозреваемый объявлен в розыск

Полиция назвала главным подозреваемым Сэмюела Кристофера Осей Анто и объявила его в розыск. За информацию, которая поможет задержать подозреваемого, правоохранители предложили вознаграждение в 100 тысяч ганских седи — примерно 8,6 тысячи долларов США.

По предварительной версии полиции, Джордж Атугуба занял у Осей Анто 500 тысяч седи, или около 43 тысяч долларов США, и не вернул деньги. Правоохранители утверждают, что утром Осей Анто вместе с 47-летней Беатрис Мумуни пришел в дом Атугубы требовать возврата средств. По данным полиции, после недоразумения Осей Анто мог застрелить обеих жертв.

Мумуни задержали. По данным полиции, она привела главного подозреваемого к дому погибших. Судебных решений в отношении Осей Анто или Мумуни нет.

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