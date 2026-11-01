Буря возле Ясса сорвала шесть крыш — ABC News Australia
В общине Гуд-Хоуп недалеко от Ясса, штат Новый Южный Уэльс, Австралия, сильная буря сорвала шесть крыш и повредила кровли еще 10 зданий. Непогода обрушилась в субботу днем на район Южных плоскогорий штата.
Град и поваленные деревья
Как сообщает ABC News, Служба чрезвычайных ситуаций Нового Южного Уэльса описала событие как похожее на торнадо. Сильный ветер повалил деревья и поначалу затруднил дорожный доступ к местности.
Член совета долины Ясс и житель Гуд-Хоуп Дэвид Ротвелл сказал, что видел, как ветер дул в разных направлениях, а затем начал закручиваться. По его словам, град размером с мяч для гольфа бил по окнам и крышам.
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Воронка в облаках
Командующая Службы чрезвычайных ситуаций в районе Ясс-Хиллтопс Дианн Янг заявила, что буря ударила очень быстро и нанесла значительный ущерб. По ее словам, в облаках, вероятно, формировалась воронка, а предупреждение о шторме было ограниченным.
О пострадавших не сообщалось. Гуд-Хоуп, расположенный примерно в 12 километрах от Ясса, ожидает длительная уборка после непогоды.