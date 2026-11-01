Burza w pobliżu Yass zerwała sześć dachów — ABC News Australia

W miejscowości Good Hope niedaleko Yass w stanie Nowa Południowa Walia w Australii silna burza zerwała sześć dachów i uszkodziła pokrycia dachowe kolejnych 10 budynków. Nawałnica uderzyła w sobotnie popołudnie w region Południowych Wyżyn tego stanu.

Grad i powalone drzewa

Jak informuje ABC News, Służba Ratownictwa Kryzysowego Nowej Południowej Walii opisała to zdarzenie jako przypominające tornado. Silny wiatr powalił drzewa i początkowo utrudnił dojazd drogami do tej miejscowości.

Radny doliny Yass i mieszkaniec Good Hope David Rothwell powiedział, że widział wiatr wiejący w różnych kierunkach, a następnie zaczynający wirować. Według niego grad wielkości piłek golfowych uderzał w okna i dachy.

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Lej w chmurach

Dowódczyni Służby Ratownictwa Kryzysowego w rejonie Yass-Hilltops Deanne Young oświadczyła, że burza uderzyła bardzo szybko i spowodowała znaczne zniszczenia. Według niej w chmurach prawdopodobnie formował się lej, a ostrzeżenie przed burzą było ograniczone.

Nie zgłoszono osób poszkodowanych. Good Hope, położone około 12 kilometrów od Yass, czeka długotrwałe sprzątanie po nawałnicy.

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