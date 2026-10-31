W Ghanie zastrzelono mężczyznę i jego siostrzenicę — The Rio Times

Na osiedlu mieszkaniowym NTHC Estate w rejonie Sakumono w Wielkiej Akrze w Ghanie rano 30 października 2026 roku zastrzelono 57-letniego George'a Atugubę i jego 47-letnią siostrzenicę Irene Atugubę. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na policję Ghany.

Śledztwo w sprawie zabójstwa

Funkcjonariusze okręgowego dowództwa policji w Sakumono przybyli na miejsce zdarzenia i znaleźli ciała dwóch osób. Przewieziono je do szpitala, gdzie stwierdzono zgon, po czym ciała przekazano do kostnicy Szpitala Policyjnego w celu przechowania i przeprowadzenia sekcji zwłok.

Śledztwo prowadzi dywizyjne dowództwo policji w Baatsonie. Policja zaznaczyła, że ustalone okoliczności są wstępne i mogą zostać doprecyzowane w toku dochodzenia.

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Podejrzany poszukiwany

Policja wskazała Samuela Christophera Osei Anto jako głównego podejrzanego i ogłosiła jego poszukiwanie. Za informacje, które pomogą zatrzymać podejrzanego, funkcjonariusze zaoferowali nagrodę w wysokości 100 tys. ghańskich cedi — około 8,6 tys. dolarów amerykańskich.

Według wstępnej wersji policji George Atuguba pożyczył od Osei Anto 500 tys. cedi, czyli około 43 tys. dolarów, i nie zwrócił pieniędzy. Funkcjonariusze twierdzą, że rano Osei Anto wraz z 47-letnią Beatrice Mumuni przyszedł do domu Atuguby, aby zażądać zwrotu pieniędzy. Według policji po nieporozumieniu Osei Anto mógł zastrzelić obie ofiary.

Mumuni została zatrzymana. Według policji to ona przyprowadziła głównego podejrzanego do domu zmarłych. Nie ma orzeczeń sądowych dotyczących Osei Anto ani Mumuni.

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