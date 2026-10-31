加纳一名男子及其侄女遭枪杀——The Rio Times

2026年10月30日上午，在加纳大阿克拉地区萨库莫诺区域的NTHC Estate住宅区，57岁的乔治·阿图古巴及其47岁的侄女艾琳·阿图古巴遭枪杀。The Rio Times报道，消息援引加纳警方。

谋杀案调查

萨库莫诺警区指挥部人员抵达现场后，发现两人的遗体。他们被送往医院，医院确认死亡，随后遗体被移交给警察医院太平间保存并进行尸检。

调查由巴特索纳警察分区指挥部负责。警方表示，已查明的情况均为初步信息，可能会在调查过程中得到进一步澄清。

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嫌疑人被通缉

警方将塞缪尔·克里斯托弗·奥塞·安托列为主要嫌疑人，并发布通缉令。执法人员悬赏10万加纳塞地——约8600美元——征集有助于抓捕嫌疑人的信息。

根据警方的初步说法，乔治·阿图古巴向奥塞·安托借了50万塞地，约合4.3万美元，但未归还这笔钱。执法人员称，当天早上，奥塞·安托与47岁的比阿特丽斯·穆穆尼来到阿图古巴的住所，要求偿还款项。警方表示，在发生误会后，奥塞·安托可能枪杀了两名受害者。

穆穆尼已被拘留。警方称，她将主要嫌疑人带到了死者家中。目前没有针对奥塞·安托或穆穆尼的法院裁决。

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