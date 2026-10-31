Армия Нигерии заявила о 48 убитых боевиках — The Rio Times

Нигерийские военные заявили, что 29–30 октября отбили атаки боевиков на свои позиции в населённом пункте Битта в штате Борно и в учебном центре в Буни-Яди в штате Йобе. По утверждению армии, во время боёв погибли 48 участников группировок Boko Haram и ISWAP, один нигерийский военнослужащий погиб, ещё двое получили лёгкие ранения.

Как сообщает The Rio Times, заявление от имени Объединённой оперативной группы на северо-востоке страны, действующей в рамках операции Hadin Kai, сделал исполняющий обязанности офицера по медиаинформации капитан Мохаммед Гони. Данные о потерях боевиков независимо не подтверждены, а военные не привели отдельного распределения погибших по местам боёв.

Оружие, заявленное военными

Армия также заявила об изъятии 42 автоматов АК-47, пяти пулемётов ПКТ, четырёх пулемётов общего назначения, одного 60-миллиметрового миномёта, 105 магазинов к АК-47, двух видеокамер и большого количества боеприпасов. По оценке издания, атаки именно на военные объекты свидетельствуют о том, что обе группировки сохраняют возможность проводить наступательные операции на северо-востоке Нигерии.

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Противостояние Boko Haram и ISWAP

Boko Haram и ISWAP являются соперничающими джихадистскими группировками, которые борются за влияние, рекрутов, ресурсы и территории в районе бассейна озера Чад. Boko Haram описывают как более фрагментированную и локально ориентированную структуру, использующую рейды, похищения, грабежи и вымогательство. ISWAP, связанная с центральным руководством «Исламского государства», имеет более централизованную систему командования и облагает налогами сельское хозяйство, рыболовство, торговлю и животноводство в районах со слабым присутствием государства.

Вооружённое противостояние на северо-востоке Нигерии продолжается около 16 лет и затрагивает, в частности, штаты Борно, Йобе и Адамава. Оно вызвало массовое перемещение людей, нарушило сельское хозяйство, торговлю и доступ к базовым услугам. Издание отмечает, что тактические успехи военных сами по себе не гарантируют восстановления стабильного гражданского управления в регионе.

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