尼日利亚军方称打死48名武装分子——《里约时报》

尼日利亚军方表示，10月29日至30日，其在博尔诺州比塔定居点的阵地以及约贝州布尼亚迪的一处训练中心击退了武装分子的袭击。军方称，战斗中有48名博科圣地和ISWAP组织成员死亡，一名尼日利亚军人死亡，另有两人受轻伤。

据《里约时报》报道，代表该国东北部联合特遣部队、在“Hadin Kai”行动框架下开展行动的代理媒体信息官穆罕默德·戈尼上尉发表了这一声明。有关武装分子伤亡的数据尚未得到独立证实，军方也未按战斗地点分别说明死亡人员情况。

军方声称缴获的武器

军方还称缴获了42支AK-47步枪、5挺PKT机枪、4挺通用机枪、1门60毫米迫击炮、105个AK-47弹匣、2台摄像机以及大量弹药。该媒体评估认为，对军事设施本身的袭击表明，这两个组织仍保有在尼日利亚东北部实施进攻行动的能力。

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博科圣地与ISWAP的对抗

博科圣地和ISWAP是相互竞争的圣战组织，它们在乍得湖盆地地区争夺影响力、招募对象、资源和领土。博科圣地被描述为一个更加分散、以当地为导向的组织，使用突袭、绑架、抢劫和敲诈勒索等手段。与“伊斯兰国”中央领导层有关联的ISWAP拥有更为集中的指挥体系，并在国家存在薄弱地区对农业、渔业、贸易和牲畜征税。

尼日利亚东北部的武装对抗已持续约16年，尤其影响博尔诺、约贝和阿达马瓦各州。这场冲突造成大规模人口流离失所，扰乱了农业、贸易以及获得基本服务的渠道。该媒体指出，军方的战术胜利本身并不能保证恢复该地区稳定的文官治理。

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