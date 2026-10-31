Armia Nigerii poinformowała o 48 zabitych bojownikach — The Rio Times

Nigeryjskie wojsko oświadczyło, że 29–30 października odparło ataki bojowników na swoje pozycje w miejscowości Bitta w stanie Borno oraz w ośrodku szkoleniowym w Buni Yadi w stanie Yobe. Według armii podczas walk zginęło 48 członków ugrupowań Boko Haram i ISWAP, jeden nigeryjski żołnierz poniósł śmierć, a dwóch kolejnych odniosło lekkie obrażenia.

Jak informuje The Rio Times, oświadczenie w imieniu Połączonej Grupy Zadaniowej w północno-wschodniej części kraju, działającej w ramach operacji Hadin Kai, złożył pełniący obowiązki oficera ds. informacji medialnej kapitan Mohammed Goni. Dane dotyczące strat bojowników nie zostały niezależnie potwierdzone, a wojsko nie przedstawiło osobnego podziału zabitych według miejsc walk.

Broń zgłoszona przez wojsko

Armia poinformowała również o przejęciu 42 karabinów AK-47, pięciu karabinów maszynowych PKT, czterech uniwersalnych karabinów maszynowych, jednego moździerza kalibru 60 mm, 105 magazynków do AK-47, dwóch kamer wideo oraz dużej ilości amunicji. Według oceny publikacji ataki bezpośrednio na obiekty wojskowe wskazują, że oba ugrupowania zachowują zdolność do prowadzenia operacji ofensywnych w północno-wschodniej Nigerii.

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Konfrontacja Boko Haram i ISWAP

Boko Haram i ISWAP to rywalizujące ugrupowania dżihadystyczne, które walczą o wpływy, rekrutów, zasoby i terytoria w rejonie basenu Jeziora Czad. Boko Haram jest opisywane jako bardziej rozdrobniona i lokalnie zorientowana struktura, wykorzystująca rajdy, porwania, rabunki i wymuszenia. ISWAP, powiązane z centralnym kierownictwem Państwa Islamskiego, ma bardziej scentralizowany system dowodzenia i nakłada podatki na rolnictwo, rybołówstwo, handel oraz hodowlę zwierząt na obszarach o słabej obecności państwa.

Zbrojna konfrontacja w północno-wschodniej Nigerii trwa około 16 lat i obejmuje między innymi stany Borno, Yobe i Adamawa. Spowodowała masowe przesiedlenia ludności, zakłóciła rolnictwo, handel i dostęp do podstawowych usług. Publikacja zauważa, że taktyczne sukcesy wojska same w sobie nie gwarantują przywrócenia stabilnych rządów cywilnych w regionie.

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