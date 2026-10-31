在巴基斯坦，首都发展局（CDA）发布通知，要求在15天内拆除位于伊斯兰堡G-6区Jamiat Ulema-i-Islam（JUI-F）领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼住所附近的一个警卫岗亭及其他该机构认为未经授权的设施。

据《黎明报》报道，该通知日期为10月30日，收件人为该房产的合法所有者。通知列出了三项违反2020年《伊斯兰堡首都领地建筑管制条例》、并经2023年修订的行为。

CDA指出了哪些违规行为

该机构表示，在地块边界退距内、即房屋附近的开放空间内存在未经授权的建筑。通知还提到，在CDA土地上安装了警卫岗亭和发电机。

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该机构称，房产所有者于2019年3月18日取得无异议证明时提交了一份宣誓书。他在其中承诺在三个月内消除与地块边界退距有关的违规行为，并遵守所有规定。CDA表示，这些要求始终未得到落实。

可能的后果及反应

城市经理警告称，如不遵守该通知，CDA可能依据相关法律和建筑规定采取行动。可能的措施包括查封或拆除相关设施，以及启动撤销地块分配的程序。

通知出现后，这名政治人物的儿子毛拉纳·阿斯贾德·马哈茂德表示，CDA的行动是对其父亲提出一名高级军官涉嫌侵占土地问题的报复。他还对政治分歧据其所言正演变为个人报复表示担忧。

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