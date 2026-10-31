联合国副秘书长助理、联合国开发计划署阿拉伯国家区域局局长阿卜杜拉·达尔达里在巴林麦纳麦表示，中东居民将不得不迅速适应更高的生活成本。他说，与伊朗的战争以及霍尔木兹海峡的对峙迫使人们适应更少的补贴、更高的价格和更多的税负。

据《The National》报道，达尔达里在麦纳麦对话会期间发表了讲话。他指出，通常需要数十年才会发生的变化，如今在数月内便已发生，地区国家正试图重建被摧毁的事物，并应对这一战略海峡运行受扰的局面。

地区经济体的损失

这名联合国官员表示，多年来对霍尔木兹海峡的过度依赖使地区国家变得过于自信。据他估计，中东每年损失7%的GDP，而该地区2025年的全部经济增长已经丧失。

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达尔达里还将一类新的国家称为“富裕但脆弱”。他说，这些国家拥有财政储备，但在与伊朗战争的后果出现后，它们正在改变优先事项，并更加专注于自身恢复。他补充说，原本就处境艰难的黎巴嫩和叙利亚此前依赖地区较富裕国家的资金注入。

贫困与区域合作

这名联合国代表表示，美国与伊朗之间的战争若再次爆发，可能会显著加剧现有问题。他援引联合国数据称，该地区有400万人陷入贫困线以下，另有400万人失业。

与此同时，达尔达里积极评价了海湾国家推动区域合作的努力，这种合作旨在帮助绕开霍尔木兹海峡关闭带来的后果。6月，海湾阿拉伯国家合作委员会和联合国开发计划署在利雅得举行圆桌会议，讨论加强国家及其邻国之间的韧性与协调。他说，土耳其已同意加入这一进程，欧盟也表达了兴趣。

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