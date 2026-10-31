Abdullah ad-Dardari, zastępca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor Regionalnego Biura UNDP dla Państw Arabskich, powiedział w Manamie w Bahrajnie, że mieszkańcy Bliskiego Wschodu będą musieli szybko dostosować się do wyższych kosztów życia. Według niego wojna z Iranem i impas w Cieśninie Ormuz zmuszają ludzi do przystosowania się do mniejszych subsydiów, wyższych cen i większych obciążeń podatkowych.

Jak informuje The National, ad-Dardari przemawiał na marginesie Dialogu Manamskiego. Zaznaczył, że zmiany, które zwykle wymagają dziesięcioleci, obecnie zachodzą w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy państwa regionu próbują odbudować zniszczone obiekty i reagować na zakłócenia w funkcjonowaniu strategicznej cieśniny.

Straty dla gospodarek regionu

Przedstawiciel ONZ oświadczył, że wieloletnie nadmierne uzależnienie od Cieśniny Ormuz sprawiło, iż państwa regionu stały się zbyt pewne siebie. Według jego szacunków Bliski Wschód traci rocznie 7% PKB, a cały wzrost gospodarczy regionu za 2025 rok został utracony.

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Ad-Dardari nazwał także nową grupę państw „zamożnymi, ale wrażliwymi”. Jak powiedział, takie kraje dysponują rezerwami finansowymi, jednak po skutkach wojny z Iranem zmieniają priorytety i bardziej koncentrują się na własnej odbudowie. Liban i Syria, które już wcześniej znajdowały się w trudnej sytuacji, były zależne od zastrzyków finansowych ze strony zamożniejszych państw regionu, dodał.

Ubóstwo i współpraca regionalna

Według przedstawiciela ONZ wznowienie wojny między USA a Iranem mogłoby znacząco pogłębić istniejące problemy. Powołał się na dane ONZ, zgodnie z którymi 4 mln osób w regionie znalazło się poniżej granicy ubóstwa, a kolejne 4 mln straciły pracę.

Jednocześnie ad-Dardari pozytywnie ocenił wysiłki państw Zatoki Perskiej na rzecz rozwoju współpracy regionalnej, która ma pomóc ominąć skutki zamknięcia Cieśniny Ormuz. W czerwcu Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej i UNDP przeprowadziły w Rijadzie okrągły stół dotyczący wzmacniania odporności i koordynacji między państwami oraz ich sąsiadami. Jak powiedział, Turcja zgodziła się dołączyć do tego procesu, a Unia Europejska również wyraziła zainteresowanie.

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