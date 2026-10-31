Помощник генерального секретаря ООН и директор Регионального бюро ПРООН для арабских государств Абдулла ад-Дардари заявил в Манаме, Бахрейн, что жителям Ближнего Востока придется быстро адаптироваться к более высокой стоимости жизни. По его словам, война с Ираном и противостояние в Ормузском проливе вынуждают людей приспосабливаться к меньшим субсидиям, более высоким ценам и большему налогообложению.

Как сообщает The National, ад-Дардари выступил на полях Манамского диалога. Он отметил, что изменения, которые обычно требуют десятилетий, теперь происходят за несколько месяцев, пока страны региона пытаются восстановить разрушенное и реагировать на нарушения работы стратегического пролива.

Потери для экономик региона

Представитель ООН заявил, что многолетняя чрезмерная зависимость от Ормузского пролива сделала страны региона самоуверенными. По его оценке, Ближний Восток ежегодно теряет 7% ВВП, а весь экономический рост региона за 2025 год был утрачен.

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Ад-Дардари также назвал новую группу государств «состоятельными, но уязвимыми». Такие страны, по его словам, имеют финансовые резервы, однако после последствий войны с Ираном меняют приоритеты и больше сосредотачиваются на собственном восстановлении. Ливан и Сирия, которые уже находились в сложном положении, ранее зависели от финансовых вливаний со стороны более состоятельных государств региона, добавил он.

Бедность и региональное сотрудничество

По словам представителя ООН, возобновление войны между США и Ираном могло бы существенно усугубить существующие проблемы. Он сослался на данные ООН, согласно которым в регионе 4 млн человек оказались за чертой бедности, а еще 4 млн стали безработными.

В то же время ад-Дардари положительно оценил усилия государств Персидского залива по развитию регионального взаимодействия, которое должно помочь обойти последствия закрытия Ормузского пролива. В июне Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и ПРООН провели в Эр-Рияде круглый стол по укреплению устойчивости и координации между государствами и их соседями. По его словам, Турция согласилась присоединиться к этому процессу, а Европейский союз также выразил заинтересованность.

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