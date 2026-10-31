日本政府正在考虑为低收入劳动者推出一项与收入水平挂钩的发放补贴计划。年度补助的预计金额可能约为5000日元，据《日本时报》报道。

补贴或将如何确定

根据政府公布的材料，预计将向有工作且年收入不超过119万日元的人提供固定金额。预计补贴金额将逐步增加，直至年收入达到160万日元。在收入超过某一水平后，补助将逐步减少。

该计划载于政府提交给众议院财政委员会会议的文件中。众议院是日本国会的下院。该委员会正在审议法案，内容包括自明年4月起将食品消费税从8%降至1%、为期两年，以及推出一项新的援助计划。

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计划的预计预算

政府计划每年共拨款6000亿日元用于发放补贴，这一金额相当于1%的消费税。按简单计算，这相当于每人5000日元。政府在文件中表示，在确定对低收入劳动者的补助时，将把这一数额作为参考标准。

政府还估计，如果约有2000万年收入在100万至350万日元之间的人具备领取资格，平均补贴可能达到3万日元。财务大臣片山皋月强调，这些数字仅供参考，政府尚未提出具体方案。

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