W Pakistanie Urząd Rozwoju Stolicy (CDA) wydał nakaz usunięcia w ciągu 15 dni posterunku ochrony i innych obiektów, które urząd uznaje za nieautoryzowane, w pobliżu rezydencji lidera partii Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) Maulany Fazlura Rehmana w sektorze G-6 w Islamabadzie.

Jak informuje Dawn, zawiadomienie jest datowane na 30 października i skierowane do prawnego właściciela nieruchomości. Wskazano w nim trzy naruszenia przepisów kontroli budowlanej Terytorium Stołecznego Islamabadu z 2020 roku, zmienionych w 2023 roku.

Jakie naruszenia wskazało CDA

Urząd oświadczył, że doszło do nieautoryzowanej budowy w pasach odstępu od granic działki, czyli na otwartych przestrzeniach przy domu. W nakazie mowa jest również o posterunku ochrony i generatorze zainstalowanych na gruncie CDA.

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Według urzędu podczas uzyskiwania zaświadczenia o braku sprzeciwu 18 marca 2019 roku właściciel złożył oświadczenie pod przysięgą. Zobowiązał się w nim do usunięcia w ciągu trzech miesięcy naruszeń związanych z odstępami od granic działki oraz do przestrzegania wszystkich przepisów. CDA zaznaczyło, że wymogi nie zostały spełnione.

Możliwe konsekwencje i reakcja

Miejski zarządca ostrzegł, że w przypadku niewykonania nakazu CDA może podjąć działania zgodnie z właściwymi przepisami i regulacjami dotyczącymi zabudowy. Wśród możliwych kroków wymieniono zaplombowanie lub rozbiórkę obiektów, a także wszczęcie postępowania w sprawie anulowania przydziału działki.

Po pojawieniu się zawiadomienia syn polityka, Maulana Asjad Mahmood, oświadczył, że działania CDA są odwetem za podniesioną przez jego ojca kwestię rzekomych przejęć ziemi przez wysokiego rangą wojskowego. Wyraził też obawę, że różnice polityczne, jak powiedział, przeradzają się w osobistą zemstę.

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