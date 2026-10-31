Co najmniej czterech Palestyńczyków zginęło w Gazie — Al Jazeera

Co najmniej czterech Palestyńczyków zginęło w sobotę w Strefie Gazy w Palestynie w obliczu trwających izraelskich ataków. Jak podaje Al Jazeera, wśród zabitych jest nauczyciel Diaa Abu ar-Rus, który zginął w wyniku ostrzału obozu dla uchodźców Nuseirat.

Zabici i ranni

Szpital Al-Auda potwierdził śmierć Diaa Abu ar-Rusa. Inny mężczyzna, Arafat al-Arair, zmarł z powodu ciężkich obrażeń, których doznał kilka dni wcześniej podczas izraelskiego uderzenia w samochód w rejonie Tel al-Hawa w południowo-zachodniej części miasta Gaza. Jego śmierć potwierdziło źródło medyczne w szpitalu Asz-Szifa.

W Chan Junus dwie dziewczynki zmarły z powodu obrażeń odniesionych poprzedniego wieczoru, gdy ich namiot zapalił się w obozie dla osób przesiedlonych w Al-Mawasi. Kompleks Medyczny Naser potwierdził ich śmierć. Przyczyna pożaru pozostaje nieznana.

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Według Ministerstwa Zdrowia Gazy w ciągu ostatnich 48 godzin w enklawie zginęło co najmniej sześć osób, a kolejnych 26 zostało rannych. Resort oświadczył, że od początku zawieszenia broni w październiku 2025 roku w wyniku izraelskich ataków zginęło co najmniej 1580 Palestyńczyków, a kolejnych 5711 osób zostało rannych.

Oświadczenie Biura ONZ

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oświadczyło, że siły izraelskie nadal wypierają Palestyńczyków na coraz mniejszą część terytorium Gazy. Biuro wyraziło również zaniepokojenie możliwymi oznakami czystek etnicznych i poinformowało o niszczeniu infrastruktury cywilnej.

Według biura izraelskie wojsko pracuje nad rozszerzeniem kontroli nad 70% terytorium Gazy po zarządzeniu wydanym przez premiera Binjamina Netanjahu w maju. Rozmowy w sprawie ostatecznego zakończenia wojny w ramach planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa znalazły się w impasie z powodu rozbieżności między Hamasem a Izraelem dotyczących jego realizacji.

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