В Газе погибли как минимум четверо палестинцев — Al Jazeera

В секторе Газа, Палестина, в субботу погибли как минимум четверо палестинцев на фоне продолжающихся израильских атак. Как сообщает Al Jazeera, среди погибших — учитель Диаа Абу ар-Рус, который погиб в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат.

Погибшие и раненые

Больница «Аль-Ауда» подтвердила гибель Диаа Абу ар-Руса. Еще один мужчина, Арафат аль-Араир, умер от тяжелых ранений, полученных несколькими днями ранее во время израильского удара по автомобилю в районе Тель-эль-Хава на юго-западе города Газа. Его смерть подтвердил медицинский источник в больнице «Аш-Шифа».

В Хан-Юнисе две девочки умерли от травм, полученных предыдущим вечером, когда их палатка загорелась в лагере для перемещенных лиц в Аль-Маваси. Медицинский комплекс «Насер» подтвердил их смерть. Причина пожара остается неизвестной.

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По данным Министерства здравоохранения Газы, за последние 48 часов в секторе погибли как минимум шесть человек, еще 26 получили ранения. Ведомство заявило, что с начала прекращения огня в октябре 2025 года в результате израильских атак погибли как минимум 1580 палестинцев, еще 5711 человек получили ранения.

Заявление Управления ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что израильские силы продолжают вытеснять палестинцев на все меньшую часть территории Газы. В управлении также выразили обеспокоенность возможными признаками этнических чисток и заявили о разрушении гражданской инфраструктуры.

По информации управления, израильские военные работают над расширением контроля над 70% территории Газы после распоряжения премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отданного в мае. Переговоры об окончательном прекращении войны в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа зашли в тупик на фоне разногласий между ХАМАС и Израилем относительно его выполнения.

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