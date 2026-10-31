加沙至少4名巴勒斯坦人死亡——半岛电视台

周六，在以色列袭击持续之际，巴勒斯坦加沙地带至少4名巴勒斯坦人死亡。据半岛电视台报道，死者包括教师迪亚·阿布·阿尔鲁斯，他在努塞拉特难民营遭炮击后死亡。

死者和伤者

阿尔奥达医院证实迪亚·阿布·阿尔鲁斯死亡。另一名男子阿拉法特·阿尔阿赖尔因数日前在加沙城西南部泰勒哈瓦地区的一次以色列汽车袭击中受重伤后死亡。阿什希法医院的一名医疗消息人士证实了他的死亡。

在汗尤尼斯，两名女孩因前一晚在马瓦西一处流离失所者营地中其帐篷起火时受伤而死亡。纳赛尔医疗综合体证实了她们的死亡。火灾原因仍不清楚。

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根据加沙卫生部数据，过去48小时内，该地带至少6人死亡，另有26人受伤。该部门表示，自2025年10月停火开始以来，至少1580名巴勒斯坦人因以色列袭击死亡，另有5711人受伤。

联合国办事处声明

联合国人权事务高级专员办事处表示，以色列军队继续将巴勒斯坦人驱赶至加沙领土中日益缩小的区域。该办事处还对可能出现种族清洗迹象表示担忧，并称民用基础设施遭到破坏。

该办事处称，在总理本雅明·内塔尼亚胡于5月下达命令后，以色列军方正致力于扩大对加沙70%领土的控制。美国总统唐纳德·特朗普和平计划框架下有关最终结束战争的谈判，因哈马斯与以色列在执行问题上存在分歧而陷入僵局。

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