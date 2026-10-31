У Газі загинули щонайменше четверо палестинців — Al Jazeera

У секторі Гази, Палестина, у суботу загинули щонайменше четверо палестинців на тлі продовження ізраїльських атак. Як повідомляє Al Jazeera, серед загиблих — учитель Діаа Абу ар-Рус, який загинув унаслідок обстрілу табору біженців Нусейрат.

Загиблі та поранені

Лікарня «Аль-Ауда» підтвердила загибель Діаа Абу ар-Руса. Ще один чоловік, Арафат аль-Араїр, помер від тяжких поранень, яких зазнав кількома днями раніше під час ізраїльського удару по автомобілю в районі Тель-ель-Хава на південному заході міста Газа. Його смерть підтвердило медичне джерело в лікарні «Аш-Шифа».

У Хан-Юнісі дві дівчинки померли від травм, яких зазнали ввечері напередодні, коли загорівся їхній намет у таборі для переміщених осіб в Аль-Мавасі. Медичний комплекс «Насер» підтвердив їхню смерть. Причина пожежі залишається невідомою.

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За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, за останні 48 годин у секторі загинули щонайменше шестеро людей, ще 26 дістали поранення. Відомство заявило, що від початку припинення вогню в жовтні 2025 року внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1580 палестинців, ще 5711 людей зазнали поранень.

Заява Управління ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що ізраїльські сили продовжують витісняти палестинців до дедалі меншої частини території Гази. В управлінні також висловили занепокоєння щодо можливих ознак етнічних чисток і заявили про руйнування цивільної інфраструктури.

За інформацією управління, ізраїльські військові працюють над розширенням контролю над 70% території Гази після розпорядження прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, відданого у травні. Переговори щодо остаточного припинення війни в межах мирного плану президента США Дональда Трампа зайшли в глухий кут на тлі розбіжностей між ХАМАС та Ізраїлем щодо його виконання.

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