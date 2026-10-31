ONZ zażądała pilnego, niezależnego i dokładnego śledztwa w sprawie śmierci swojego pracownika Mohammada al-Shamiego, którego Huti przetrzymywali w Jemenie od czerwca 2024 roku. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Żądanie śledztwa

Al-Shami pracował w Biurze ONZ ds. Praw Człowieka w Jemenie. Organizacja oświadczyła, że Huti arbitralnie przetrzymywali go w areszcie. Według rodziny pracownika zmarł on ponad miesiąc temu, jednak jego bliscy zostali o tym poinformowani dopiero niedawno.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że nie przedstawiono żadnych wyjaśnień dotyczących śmierci pracownika. Zażądał od Huti pełnej przejrzystości, a także niezależnego i dokładnego śledztwa w sprawie okoliczności śmierci al-Shamiego.

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Inni zatrzymani pracownicy ONZ

Türk wyraził również poważne zaniepokojenie bezpieczeństwem i dobrostanem innych pracowników ONZ, którzy pozostają w areszcie, oraz wezwał do ich uwolnienia. Według niego przetrzymywanie pracowników znacząco osłabia możliwości ONZ w zakresie pomocy ludności Jemenu w warunkach ciężkiego kryzysu humanitarnego i kryzysu praw człowieka.

14 października rzecznik ONZ Farhan Haq poinformował dziennikarzy w Nowym Jorku, że Huti przetrzymywali 71 pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych.

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