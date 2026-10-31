ООН потребовала провести срочное независимое и тщательное расследование смерти своего сотрудника Мохаммада аль-Шами, которого хуситы удерживали в Йемене с июня 2024 года. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Требование расследования

Аль-Шами работал в Управлении ООН по правам человека в Йемене. В организации заявили, что хуситы произвольно удерживали его под стражей. По словам семьи сотрудника, он умер более месяца назад, однако близким сообщили об этом лишь недавно.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что никаких объяснений относительно смерти сотрудника предоставлено не было. Он потребовал от хуситов полной прозрачности, а также независимого и тщательного расследования обстоятельств смерти аль-Шами.

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Другие задержанные сотрудники ООН

Тюрк также выразил серьезную обеспокоенность безопасностью и благополучием других сотрудников ООН, которые остаются под стражей, и призвал освободить их. По его словам, удержание сотрудников существенно подрывает возможности ООН помогать населению Йемена в условиях тяжелого гуманитарного кризиса и кризиса в сфере прав человека.

14 октября представитель ООН Фархан Хак сообщил журналистам в Нью-Йорке, что хуситы удерживали 71 сотрудника Организации Объединенных Наций.

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