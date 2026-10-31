ООН вимагає розслідування смерті працівника в ув’язненні хуситів — Asharq Al-Awsat

ООН зажадала провести термінове незалежне та ретельне розслідування смерті свого працівника Мохаммада аль-Шамі, якого хусити утримували в Ємені з червня 2024 року. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на заяву Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Вимога розслідування

Аль-Шамі працював в Управлінні ООН з прав людини в Ємені. В організації заявили, що хусити свавільно утримували його під вартою. За словами родини працівника, він помер понад місяць тому, однак близьким про це повідомили лише нещодавно.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що жодних пояснень щодо смерті працівника не надали. Він вимагав від хуситів повної прозорості, а також незалежного й ретельного розслідування обставин смерті аль-Шамі.

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Інші затримані працівники ООН

Тюрк також висловив серйозне занепокоєння безпекою та добробутом інших працівників ООН, які залишаються під вартою, і закликав звільнити їх. За його словами, утримання співробітників суттєво підриває можливості ООН допомагати населенню Ємену в умовах тяжкої гуманітарної кризи та кризи у сфері прав людини.

14 жовтня речник ООН Фархан Хак повідомив журналістам у Нью-Йорку, що хусити утримували 71 працівника Організації Об’єднаних Націй.

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