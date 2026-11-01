W Pakistanie dyrektor generalny ISPR, generał porucznik Ahmed Sharif Chaudhry, oświadczył, że siły zbrojne kraju mają wyższą gotowość operacyjną do użycia dronów niż afgańscy talibowie i Indie. Powiedział o tym w wywiadzie dla Reutersa, którego fragmenty opublikował Dawn.

Według Chaudhry’ego pakistańska armia dostosowuje się do zmian w charakterze wojny i uwzględnia potrzeby działań bojowych kontaktowych i zdalnych, operacji cybernetycznych, użycia dronów oraz misji dalekiego zasięgu. Nie ujawnił konkretnych sposobów wykorzystywania przez wojsko sztucznej inteligencji, technologii kwantowych i cybernetycznych, ale stwierdził, że takie technologie mogą i powinny być stosowane.

Oświadczenia dotyczące dronów i Indii

Przedstawiciel ISPR oświadczył, że Pakistan nie uważa używania dronów przez afgańskich talibów za odrębne, decydujące zagrożenie. Twierdził także, że talibowie nie mają własnych zdolności wojskowych poza tymi otrzymanymi od zewnętrznych patronów, i nazwał ich pełnomocnikami Indii.

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Chaudhry przypomniał o konflikcie z Indiami w maju 2025 roku. Jak twierdził, Pakistan zestrzelił wówczas dziesiątki zaawansowanych technologicznie dronów wystrzelonych przez wschodnią granicę. Informacje te przedstawiono jako oświadczenia pakistańskiego kierownictwa wojskowego.

Napięcia z Afganistanem

Islamabad wielokrotnie domagał się od administracji talibów w Kabulu zlikwidowania na terytorium Afganistanu kryjówek ugrupowań, w tym zakazanego w Pakistanie ruchu Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Pakistańscy urzędnicy twierdzą, że takie ugrupowania wykorzystują Afganistan do ataków w Pakistanie, podczas gdy talibowie odrzucają stanowisko Islamabadu, że terytorium Afganistanu jest wykorzystywane jako baza do ataków.

Chaudhry oświadczył, że Pakistan nie opowiada się za izolowaniem Afganistanu, lecz społeczność międzynarodowa, jego zdaniem, powinna żądać od władz w Kabulu działań właściwych dla państwa. Wezwał także do zaprzestania wspierania terroryzmu w Pakistanie i udzielania schronienia przywódcom ugrupowań terrorystycznych. W materiale zaznaczono, że rozmowy stron prowadzone przy mediacji Kataru, Turcji i Chin nie przyniosły rezultatów, a Rosja zaproponowała pomoc w uregulowaniu sytuacji na wniosek obu krajów.

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